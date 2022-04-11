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【ZA x Uber】接受隔離司機可申請2,000元援助金　Uber與ZA投放800萬元提供支援

商業 18:41 2022/04/11

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Uber與眾安國際（ZA）宣佈攜手投資港幣800萬元，推出「ZA x Uber 抗疫援助計劃」，為確診感染2019冠狀病毒病並需接受強制隔離的Uber司機夥伴提供適切的經濟援助。（Uber提供圖片）

Uber與眾安國際（ZA）宣佈攜手投資港幣800萬元，推出「ZA x Uber 抗疫援助計劃」，為確診感染2019冠狀病毒病並需接受強制隔離的Uber司機夥伴提供適切的經濟援助。

【FedEx】FedEx升級散件運輸服務　加快部份地區貨物運輸速度

Uber在聲明中表示，經歷多月的社交距離限制後，香港將於4月下旬逐漸放寬社交距離措施，「ZA x Uber抗疫援助計劃」正可為Uber司機夥伴提供額外支援，讓他們安心接載乘客、重掌收入的主導權。

申請資格參照政府申報政策

由2022年4月11日至7月11日期間，不幸確診感染2019冠狀病毒病，並需接受強制隔離的Uber 活躍司機夥伴（包括 Uber Taxi 司機夥伴），將合資格申請由「ZA x Uber 抗疫援助計劃」發放的一次性2,000元的援助金。

此計劃是ZA首個專為本地Uber司機夥伴而設的抗疫援助項目，申請資格參照香港特別行政區政府最新的自行申報政策，ZA將接受由政府公共衛生部門發出的2019冠狀病毒病病人網上申報確認書，及由政府部門或政府認可化驗所發出有效核酸檢測 (PCR) 陽性結果。

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責任編輯：李智美

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