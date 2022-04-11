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【烏克蘭戰爭】北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀

環球政治 17:31 2022/04/11

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美國向俄羅斯實施多方面制裁，北韓與俄羅斯連成一線，抨擊美國做法。北韓官媒朝中社上周六（9日）發表評論，形容美國總統拜登是「糊塗老頭」，經常失言講錯野，無故指責俄羅斯總統普京為戰犯。評論又形容，烏克蘭情況是西方國家出於政治陰謀的產物。

澤連斯基：做好準備為國捐軀 拜登無計劃訪基輔 【下一頁】

朝中社上周六發表關於俄烏戰爭的評論，認為俄羅斯與烏克蘭衝突，竟變成美國與西方口中的人權問題，批評西方媒體以屠殺平民的字眼嘩眾取寵、政客吹捧「懲罰戰犯」、加大制裁及向烏克蘭提供武器等，煽動民眾情緒。

評論指美國及西方才是侵略的策劃者，過往在前南斯拉夫、阿富汗及伊拉克等地區發動戰爭、釀成人道主義災難及局勢動盪，無情殺害數百萬無辜平民。評論認為，烏克蘭發生的所有事情是美國與西方出於政治動機的陰謀的產物，旨在令俄羅斯及其政權崩潰。

拜登再稱普京戰犯 需接受戰爭罪審判 【下一頁】

評論更毫不留情批評美國總統拜登（Joe Biden）稱普京（Vladimir Putin）為戰犯的言論，雖然沒有直呼其名，但措辭強硬，指美國總統毫無理由將一個主權國家的元首（普京）稱為戰犯及殘暴獨裁者，更聲稱他必須被趕下台，是對其他國家的侮辱，明顯侵犯主權。

朝中社認為拜登言論魯莽，表明其智力出現問題，形容拜登是「糊塗老頭」（old man in his senility），通常只有年紀老邁的人才會失言。又或者拜登已熟讀演詞，但無奈他經常讀錯野；評論更指拜登是軟弱領袖，認為美國在他掌權之下，未來相當悲觀。

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責任編輯：郭麗明

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