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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】自制雞煲有什麼秘訣？ 兩種材料唔可以缺少！

名人薈萃 17:31 2022/04/11

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疫情下，大家都居家抗疫，較少出外用餐，喜歡係屋企煮野食! 今日Flora Rabbit 就同大家分享30 分鐘自制雞煲，簡單易做，絕不失敗!

 

Flora Rabbit 第一次整雞煲係2016 年，係一班羽毛球朋友聚會整雞煲打邊爐， 羽毛球朋友Allen Chiu向大分享自制雞煲既心得! Allen係一位年青好爸爸，同時係生隆凍肉環球食品超級市場老闆。佢好樂意分享烹藝心得，所以Flora Rabbit 就當年就向佢偷師煮雞煲。

咁自制雞煲有什麼秘訣？ 兩種材料唔可以缺少，缺一不可！ 呢兩種就係花椒和八角。放花椒和八角的份量愈多，就愈麻愈辣，非常過癮! 自制雞煲省時易做、30 分鐘就可以完成，而且同街既餐廳食既雞煲一樣咁好味、惹味，送飯一流!

 

材料： 雞 半隻至一隻 (可用雞腿肉或雞搥代替，由於無骨雞肉較容易熟，烹煮的時間便可縮短一點，以免肉質過老，變得粗糙。)

 

配料： 薑 5片 蒜頭 6小粒 紅辣椒 適量 葱 適量

花椒 適量 八角 適量 香葉 適量 芫茜 適量

洋蔥 1個 (普通洋蔥或紫洋蔥也可以；紫洋蔥可令雞煲更香)

 

醃料： 蠔油 2茶匙 生抽 2茶匙 老抽 2茶匙 糖 適量 孜然粉 適量 花雕酒 適量 辣椒 適量蒜頭 適量

 

做法:

1將雞件醃大約15 分鐘

2 把薑、蒜頭、洋蔥切好

3)調至中大火燒紅個炒鍋，加油爆香薑片及薑、蒜頭，炒雞件

4加入蒜頭、紅蔥頭、洋蔥、花椒、八角、薑、香葉並爆香雞件，大火煮10分鐘 (如果想多一點酒味，可以加多一點花雕酒)

5)最後加上芫茜裝篩完成

 

係咪好易呢?大家不妨在家抗疫或黎緊復活節試下。

 

將雞件醃大約15 分鐘

加入蒜頭、紅蔥頭、洋蔥、花椒、八角、薑、香葉並爆香雞件，大火煮10分鐘 (如果想多一點酒味，可以加多一點花雕酒)

最後加上芫茜裝篩完成

Flora Rabbit2016年第一次 係朋友聚會偷師學既自制雞煲

自制雞煲兩種材料不可以缺少，花椒和八角!

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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