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【上海疫情】瑞信：若上海疫情擴散至長三角、恐對中國經濟構成重大影響　一文看各行業受損程度

股市 17:16 2022/04/11

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【上海疫情】瑞信：若上海疫情擴散至長三角、恐對中國經濟構成重大影響　一文看各行業受損程度

內地疫情持續，上海繼續封城。瑞信指，上海面臨2020年疫情爆發以來最嚴峻的情況，即使上海封城，疫情仍有可能擴散至長三角地區，或會對整個中國經濟構成重大影響，並對經濟增長及出口造成衝擊，高頻數據亦顯示疫情正影響人員流動、交通及酒店預訂。

4月份汽車生產或受到嚴重影響

瑞信列出上海封城對不同行業的影響，汽車業方面，上海佔內地汽車銷售約3.5%，零部件出口約30%，若上海長時間封城，零部件供應將面臨短缺，4月份汽車生產或受到嚴重影響。

上海再增2.6萬宗感染　阿里巴巴出席防控記者會：逾4000商家恢復接單【下一頁】

至於科技行業，雖然零部件、硬件或軟件行業均有影響，導致延遲交貨，但整體可控，反而較關注需求及物流中斷的問題。工業出口影響有限，需求則受損。

瑞信稱，上海不僅是金融中心，也是商業、貿易及交通樞紐，亦是潮流服飾及旅遊熱點，防疫措施將會導致綫上及綫下消費減少，包括乘用車銷量、票房收入、餐飲、體育用品服等。

「現時上海面臨巨大的供應及物流挑戰，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 餓了麼及叮咚等服務供應商變得尤其重要。」

瑞信認為，電商付運將延遲，綫上零售需求減，外賣陷供應鏈瓶頸，餐飲服務騎手出現短缺，快速測試需求急升，飛往上海航班取消，航班需求轉向本土。

上海道路被封致物資短缺　網傳京東CEO：「這不是一個企業可以做的了」【下一頁】

綫下消費方面，上海餐飲業及體育用品商將損失1個月收入，當中高檔體育用品商影響取大，而上海佔啤酒行業銷量約低單位數，佔啤酒行業收入則介乎低至中單位數，乳品行業收入亦低單位數，故影響有限；4至5月是化妝品旺季，上海封城或對化妝品行業構成衝擊。

瑞信表示，上海佔內地去年經濟增長約3.8%，出口則6%，若連同與上海緊密連繫的城省，如江蘇、浙江、安徽等，佔中國GDP比重約24.1%，出口則達36.7%。

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港股 美團－W（03690） 快速測試 防疫措施 疫情 阿里巴巴－SW（09988） GDP 零售 啤酒 上海
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