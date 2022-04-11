珍珠奶茶成港人疫情下慰藉心靈良方 戶戶送：過去6個月訂購量可填滿2,708個浴缸 邊款口味最受歡迎?

提到香港人最愛的飲品，除咖啡、奶茶外，台式珍珠奶茶並港人的日常生活中佔有舉足輕重的地位，不少人最愛在飯後、下午茶、逛街，甚至在閒時在家時喝一杯慰勞一下自己。



珍珠奶茶發源於1980年代的台灣，過去20多年紅遍各國，民間甚至將4月30日訂為「國際珍珠奶茶日」。

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最近戶戶送（Deliveroo）公布過去6個月（2021年9月至2022年3月）的的珍珠奶茶（簡稱「珍奶」）訂購數據，分享港人對珍奶的熱愛程度。

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珍珠奶茶訂購量：按一杯珍珠奶茶500ml計算，戶戶送顧客過去6個月的珍珠奶茶訂購量可填滿2,708個浴缸、三份之一個奧運標準游泳池、2.74個九龍公園游泳池，數字相當誇張。



最受歡迎茶款方面，在戶戶送的所有訂單中，最受顧客歡迎的茶款為紅茶，其次是綠茶 、烏龍、鐵觀音及伯爵茶。

至於最受港人歡迎的配料，在戶戶送的所有訂單中，最受顧客歡迎的配料依次為：珍珠 、奶蓋、仙草 、芋頭及蒟蒻。最多顧客訂購少冰珍珠奶茶，其次為微糖、走冰、少甜及半甜。看來港人在熱愛喝珍珠奶茶的同時，也相當注重健康。

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在過去6個月內，戶戶送的珍珠奶茶訂單數量的高峰期，分別於星期五、聖誕前後期間，其後第5波疫情開始後更大增。



戶戶送也分享了一些特別的數據，該公司最大珍珠奶茶訂單，是有客人透過戶戶送訂購最多台式飲品的一張訂單高達154杯。此外，至於單一顧客訂購量之最，是其中一名客人一共下單購買台式飲品高達接近400杯，即每天平均超過1杯。

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為慶祝「國際珍珠奶茶日」將來臨，凡於4月30日下午12時至4時經戶戶送平台惠顧外賣自取LadyBobo圓圓小姐圓圓珍珠系列任何飲品，即可享用快閃優惠10元一杯，於銅鑼灣、旺角及深水埗分店供應。

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記者：陳詠妍



