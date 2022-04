【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍

烏克蘭總統澤連斯基預料俄軍將在烏東地區擴大規模行動,呼籲北約提供武器。而烏克蘭外長庫列巴接受外媒訪問時,自稱烏克蘭軍隊戰力為全球第二強,僅次於美國。庫列巴甚至表示如果烏克蘭為北約成員國,就不會發生這場戰爭。

庫列巴(Dmytro Kuleba)上周六(9日)接受美國全國廣播公司(NBC)訪問,讚揚烏克蘭軍在俄烏戰爭期間的表現出色,不但懂得怎樣作戰,也具備相應的戰鬥力。

庫列巴更讚揚烏軍的戰鬥力在全球數一數二:

我相信毫不誇張咁講,烏克蘭已證明擁有全世界數一數二強大嘅軍隊,或者係僅次美國嘅第二強軍。

(I believe it will not be an exaggeration to say that Ukraine proved to have one of the strongest army in the world, maybe the second strongest after the United States.)