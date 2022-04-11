【烏克蘭戰爭】烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍

烏克蘭總統澤連斯基預料俄軍將在烏東地區擴大規模行動，呼籲北約提供武器。而烏克蘭外長庫列巴接受外媒訪問時，自稱烏克蘭軍隊戰力為全球第二強，僅次於美國。庫列巴甚至表示如果烏克蘭為北約成員國，就不會發生這場戰爭。

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庫列巴（Dmytro Kuleba）上周六（9日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，讚揚烏克蘭軍在俄烏戰爭期間的表現出色，不但懂得怎樣作戰，也具備相應的戰鬥力。

庫列巴更讚揚烏軍的戰鬥力在全球數一數二：

我相信毫不誇張咁講，烏克蘭已證明擁有全世界數一數二強大嘅軍隊，或者係僅次美國嘅第二強軍。 （I believe it will not be an exaggeration to say that Ukraine proved to have one of the strongest army in the world, maybe the second strongest after the United States.）

他又表示：

（戰鬥力）並非由數量而定，而係根據戰鬥經驗和戰鬥能力而定。 （Not in terms of numbers, but in terms of the battle experience and capacity to fight.）

戰爭迫使數百萬烏克蘭人逃離家園。根據聯合國難民署的數據，俄烏開戰首周已有過百萬烏克蘭人離國，至今累計已有超過450萬人逃離烏克蘭。

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庫列巴更聲稱如果烏克蘭是北約成員國，就不會發生這場戰爭。但烏克蘭現時只需要北約提供各種先進武器。

他警告俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）或會襲擊北約成員國，來試探其餘北約成員國會否按照北大西洋公約第5條（North Atlantic Treaty Article 5），保護遇襲的北約盟友。

庫列巴代表烏克蘭向西方和北約提出公平交易，促請西方提供烏克蘭所需的一切，指烏克蘭戰鬥是為了讓西方和北約不必加緊戰鬥。

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責任編輯：鄭錦玲