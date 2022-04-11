▲ 【內地疫情】巴克萊：疫情對不利內地消費及服務 料CPI通脹保持溫和 季度GDP增長或減慢

內地通脹略為升溫，國統局稱3月居民消費價格指數（CPI）按年上升1.5%，高過市場預期的1.4%，較2月0.9%略為加速；工業生產者出廠價格（PPI）按年上升8.3%，高過預期的8.1%，但慢過2月的8.8%。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健及團隊發表報告指，隨著食品通縮緩解及能源價格上漲，3 月 CPI 出現反彈，預計CPI通脹將保持溫和，因為最近新冠疫情爆發對消費及服務造成壓力，而3月份PPI在高基數上進一步放緩，預計將繼續溫和。巴克萊預測2022 年 CPI 通脹將保持在 2.3% 左右的溫和水平。

巴克萊：能源價格飆升和防疫措施導致物流擁堵 蔬菜供應受壓。

食品通縮緩解，上月食品價格回落1.5%，較2月份的3.9%跌幅放緩，主要是由於豬肉價格下降幅度較小，以及蔬菜價格上漲。巴克萊報告指出，內地南部地區的不利天氣也影響 2月份的蔬菜種植，而能源價格飆升和防疫措施導致的物流擁堵推高運輸價格，進一步打壓了蔬菜的供應。

巴克萊認為，雖然天氣狀況有所改善，但高昂的運輸成本和疫情引發的物流問題將在4月繼續存在。

巴克萊：中度中斷情況下 內地季度GDP增長減少1.5%至2%

此外，巴克萊近日發表報告分析疫情對內地經濟影響。該行認為，考慮到最新的製造業採購經理指數（PMI），認為上海新冠肺炎疫情會對該行本已低於市場共識、內地今年GDP增長4.5%的預測構成下行風險，若內地出現「中度中斷的情景」（moderate disruption’ scenario），或拖累季度GDP增長減少1.5%至2%。

該行認為，雖然製造業可以至少部分地在閉環運營，但鑑於流動性限制加劇，服務業受到的打擊要大得多。

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記者：李哲毅