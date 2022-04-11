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【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣

股樓投資 17:16 2022/04/11

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二手成交持續增多，以馬灣珀麗灣為例，本月累錄15宗成交，逼近上月全月18宗紀錄；平均實用呎價約12,630元，較上月升4%。中原地產溫詩雁說，珀麗灣8座高層E室，實用面積537平方呎，兩房間隔，向內園，原叫價700萬元，終減價72萬元，以628萬元沽出，實用呎價約11,695元，屬市價成交。

溫詩雁透露，買家為同屋苑租客，睇樓多年，一直等待樓價大跌入市，雖然疫情令樓價下跌，但跌幅有限，加上見近期樓市有見底回升跡象，所以趁反彈初期趕快入市。

資料顯示，原業主於2014年6月以430萬元買入單位作收租用途，持貨近8年，現帳面獲利約198萬元，物業期內升值46%。

延伸閱讀 與上年8月相比　港島區樓價跌最多　焦點屋苑表現一覽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 珀麗灣 馬灣 中原地產

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