【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠交通意外 只能留家醫治

這個晚上發生了一個駭人事件，凌晨一時仍未睡覺的我，在車內玩着手機，突然看見穆罕默德急步回車廂內取藥箱，並說他的朋友Hami發生事情，現在朋友在他的家中（穆罕默德的家），着我跟他看看，當我步入家的客廳已多人聚集，看見Hami則趟在倚子，我步向前看看，這刻我：「嘩」的叫了一聲，奇怪他仍清醒嗎？

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因為他面部、眼角有多個嚴重傷口，流着血，當中人中位置最嚴重，巳不堪入目，隨即指着

穆罕默德的藥廂說「有用」嗎？（因為藥箱内的藥物好簡單，口罩，膠布，紅紅藥水及綿花），他說，不知道，只想幫他，我已急不及待返回睡房內取現有的藥物（生理鹽水及消毒纱布等等）。

▲ 發生意外的電單車，完整無缺。

▲ 只有限幫助傷者。

返回客廳時，看見媽媽用水協助他洗臉，無奈自己不想多言，只着他躺着!

這刻幫他清洗傷口，但我口中不斷說：「為何不送他去醫院呀？」

突然，穆罕默德媽媽又在身邊出現，她手握一些物件，在Hami 的頭部念念有詞並繞道一圈（不知道是甚麼，可能是求平安）。

而穆罕默德說：「無用架，醫院只叫你等....!」

回想，早前穆罕默德曾經心口痛，去最近的城鎮Erfoud（艾夫）的醫院，竟然無開!

再轉折去Errachidia（拉希迪耶）的醫院，午飯時間，無醫生當值，又繼續等。所以明白穆罕默德不送他醫院的原因。(續)

▲ 醫療中心假日休息，原來假日沒有人病的。

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