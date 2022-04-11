【機迷熱話】成最賣座遊戲改編電影　《超音鼠大電影2》美國首映票房達5.5億

▲ 《超音鼠大電影2》上周五（9日）在美國開畫，首映票房為7,100萬美元（約5.5億港元）。（Paramount Pictures Facebook圖片）

近年有不少改編自遊戲的影視作品，其中去年上映的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）真人電影取得大成功。續作《超音鼠大電影2》上周五（9日）在美國開畫，更以7,100萬美元（約5.5億港元）的美國國內首映票房，打破了其前作在2020年創下的首映紀錄。

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連同海外的票房，《超音鼠大電影2》的全球總收入現已高達1.41億美元（約11億港元）。外界認為，隨著《超音鼠大電影2》首映表現優秀，預料將打破第一部超音鼠電影在全球獲得的3.19億美元（約25億港元）票房總收入。

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據《Engadget》估計，上映時機是《超音鼠大電影2》取得成功的重要因素。它在票房上的主要競爭對手為飽受批評的魔比斯（Morbius）。魔比斯在上周五首映後，票房急劇下降了74%，除了首映所得的3,900萬美元（約3億港元）外，它在過去周末僅在國內獲得1,020萬美元（約7,994萬港元）的額外收入。

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責任編輯：吳嘉雯

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