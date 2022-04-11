▲ 【阿里總部地】杭州前書記周江勇被起訴非法收受「巨額財物」 無點名涉案企業

杭州前市委書記周江勇涉嫌受賄被正式起訴。官媒指，國家監察委員會完成調查，最新由最高人民檢察院指定安徽省滁州市人民檢察院，審查起訴周江勇受賄，並指周江勇涉嫌非法收受巨額財物。由於周江勇為阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團總部地杭州市的前領導，自其出事後，市場一直留意案件會否牽涉到馬雲或阿里巴巴。

從今年1月被中紀委開除黨籍，到目前立案起訴，官方並無提及周江勇案所涉的企業名稱。

檢察機關起訴指控，周江勇利用職務便利，為他人謀取利益，以及利用職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

有傳媒指出，周江勇的受賄行為追溯至2001年至2002年他擔任浙江省鄞縣副縣長時期，距今20年。

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