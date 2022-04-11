【物流服務】Pickupp推出「物流網絡即服務」將建立逾500個提貨和取貨點 提供全方位支援物流價值鏈

隨著物流行業持續發展，亞洲物流科技初創Pickupp迎日宣布推出「物流網絡即服務」（Logistics Network as a Service），此服務乃首個開放物流網絡，利用物流價值鏈中不同物流接觸點，組成龐大物流網絡全面覆蓋物流供應鏈，包括倉配服務、第三方物流及國際物流供應商。

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透過與便利店和智能儲物櫃 alfred24 合作，Pickupp「物流網絡即服務」將建立逾 500 個提貨和取貨點 (PUDO) ，並配合逾70個衛星倉作為 Pickupp 物流服務點（PSPs），組成龐大物流網絡全面覆蓋物流供 應鏈，包括倉配服務、第三方物流及國際物流供應商。可使物流成本減少 50%，衛星倉使用率同時提升兩倍，為客戶和合作夥伴帶來雙贏。

另外在疫情影響下，市民對生活雜貨和醫療用品（包括快速抗原檢測試劑盒和藥物）的需求激增。Pickupp聯合創辦人兼行政總裁彭子楓表示，一月以來公司的訂單量增長達一倍，她亦指，儘管在疫情期間營運受到不少考驗，例如：送貨員確診等問題，但仍能維持服務。根據Pickupp提供的數據，自2022年1月以來，他們平均每分鐘都收到一個快速抗原檢測試劑的新訂單，每九分鐘就收到一張雜貨訂單。

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Pickupp於2016年成立，目前分別在香港、新加坡、馬來西亞和台灣市場營運，為超過2,4萬間跨國公司、物流巨頭 、零售和電 子商貿等企業提供點對點送貨支援。並在去年12月獲得了3700萬美元B輪募資，在13個月內，公司完成了首3輪融資項目。

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記者：鄭日棱