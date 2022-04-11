【港元定存】港元定存最高5.8厘 跑贏綠債2.5厘包底息

▲ 港元定存動輒有4至5厘息，在牌面上撼贏綠債2.5厘保底息。

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港府擬於本月底重推150億元零售綠色債券 （新上市編號︰04252） ，保證年息由2厘加碼至2.5厘，比拼同屬幾近零風險的港元定期存款，當中不乏超逾綠債2.5厘保底息的定存，甚至連發鈔行也有超高息選擇，更有中資行最高息達5.8厘。

不過，專家提醒追息族4大注意，包括︰

（1）須附帶條件︰以中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）為例，兩大行的7天年息齊有4厘。恒生 （00011） 相同短存更達5.5厘，如以其存款上限200萬元計，料可賺息約2,100元。至於要數冠絕全城的息率，是集友7天年息享5.8厘，這高息王以500萬元作封頂，料速賺約5500元利息。惟須注意，以上各大小行皆要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息，扣除買賣差價後，實際回報唯恐打折。

（2）玩法較另類︰若以1個月年息計，以滙豐的5厘稱王，但龍頭發鈔行的特高息有不少額外要求，指定理財戶先加入特定的股票獎勵計劃，成功完成交易買賣，再敘造定期存款才獲加息獎賞，市料對密密炒族較着數。

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（3）超短存才享特高息︰再舉市面的高息王為例，集友7天享5.8厘，但以年息衡量。此外，檢視3個月或以上較中長期定存，皆遠低於綠債的2.5厘保底息。當中3個月以東亞 （00023） 的1.2厘奪冠。半年則呈雙冠，分別為東亞、平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB），息率皆為1.5厘。1年則以富邦的1.8厘居首。

（4）活期息乏保證︰除了定存息外，大小行近期力谷活期息，例如花旗有4.8厘，但主攻全新客戶（詳情是首兩萬元享3厘，賺息150元，再完成指定任務，首30萬元賺息1.8厘）。恒生迎新賞享儲蓄年利率3.8厘，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）的活期息為3.6厘。然而，上述活期息須連串附帶條款，且有機會隨時改變。

另一方面，1個月港元拆息今天（4月11日）終止6連跌，報0.188厘，但1周拆息僅0.07厘，凸顯大小行的7天定存在牌面上勁蝕鬥搶存。而港滙今午失守7.84，分析指，是自2019年10月底跌見7.8411以來的近3年低位，難免惹走資憂慮。可是，暫未有港銀加息吸存。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源