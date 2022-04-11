▲ 【字節跳動】抖音及TikTok蟬聯3月全球非遊戲App下載榜冠軍

市場研究機構Sensor Tower 數據顯示，今年3月抖音及其海外版TikTok以超過6300萬下載量，蟬聯全球App （非遊戲類）下載榜冠軍，按年增長9.1%，當中抖音的下載量佔11.2%，TikTok美國市場的下載量佔比為10.7%。

Sensor Tower 稱，下載量僅統計蘋果（美：AAPL）App Store和Aphabet（美：GOOGL）Google Play，不包括中國及其它地區第三方Android商店。 Facebook以超過5680萬次下載排名第二，相較去年3月增長6%；印度是其下載量最大的市場，佔26%，其次是美國，佔7.7%。排名前五的另外3款App 依次Meta（美：FB）的Instagram、WhatsApp 和 Telegram。

Sensor Tower 提到，上季App Store 和 Google Play 的App 首次下載量按年增長 1.1%，達到368 億次。上季 全球消費者在App內課金、購買App以及App訂閱方面的支出按年幾乎持平，達到 325 億美元，按年只增 0.6%，當中 App Store營收 達218 億美元，按年增長 5.8%；Google Play首季消費者支出約107 億美元，按年下降 8.5%。

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