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啟德MONACO MARINE料本周內開價出擊　首批不少於112伙　涵蓋一至三房單位

股樓投資 16:18 2022/04/11

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第五波疫情漸退，暌違整整一個季度，一手市場終於迎來全新盤登場。由會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE今日（11日）開設利嘉閣「MONACO MARINE」旗艦店，發展商於活動上表示，樓盤推售工作已籌備就緒，預計本周內開放示範單位予傳媒，並公布首張價單，月內將展開銷售。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE查詢反應熱烈，目前已接獲逾8,000個預約參觀項目示範單位的登記，而查詢客源包括換樓客及上車客等不同客源，亦有不少來自港島區的客戶，反映項目對不同人士具吸引力。他續指，疫情減退下，預計明天（12日）起將率先開放示範單位予傳媒，並料本周內公布項目首張價單，首批單位不少於112伙。項目分為高座及低座，主打兩至三房單位，但發展商擬於每張價單中涵蓋一至三房戶型，提供較多元化選擇，首張價單則會先集中推出高座單位。

黃光耀同時表示看好後市，他指出，今年首季一手成交量低落，料本月放寬社交距離措施後，於首季期間積聚的購買力將會釋放，料4月份可錄約800至1,000宗一手成交個案，而5月及6月一手成交量則料平均可破千宗。此外他認為，疫情期間因樓價調整，吸引不少買家趁低吸納入市，隨着市道復甦，料第二季樓價可追回先前跌幅。

資料顯示，MOANCO MARINE位於啟德沐泰街10號，全盤共提供559伙，預計落成期為明年3月，樓花期不足一年。

與上年8月相比　港島區樓價跌最多　各區焦點屋苑表現一覽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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