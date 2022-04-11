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【銀保合作】招商永隆與富衛於澳門展開合作　銷售長期保障及財富管理方案

Hot Talk 16:16 2022/04/11

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招商永隆與富衛於澳門展開銀行保險夥伴合作，銷售長期保障及財富管理方案。

招商永隆與富衛宣布已於澳門展開銀行保險夥伴合作，透過是次銀行保險夥伴合作，富衛將為招商永隆銀行客戶提供長期的保障及財富管理方案，進一步提升招商永隆在澳門的保險分銷能力；同時透過招商永隆的網絡，富衛將加強與澳門及訪澳客户的連繫，為他們提供更多元化的保險方案，特別是在需求甚殷的財富管理及傳承規劃服務上。

雙方認為，是次策略夥伴合作可讓招商永隆及富衛在快速增長的粵港澳大灣區市場中搶佔先機，抓緊發展機會為更廣大客戶群提供優質銀保服務。

招商永隆銀行副總經理李琦表示，港澳大灣區的融合發展為區內的財富管理業務帶來了龐大的機遇。是次與富衛合作將能進一步完善本行的保險服務，滿足澳門市民對嶄新及全面的保障需求，相信是次合作亦將進一步提升招商永隆在大灣區的服務優勢。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，是次合作不但貫徹了富衛為大眾提供適時且貼合需要的保險服務的承諾，更為集團往後拓展服務至更多大灣區城市奠定基礎。

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