【FedEx】FedEx升級散件運輸服務　加快部份地區貨物運輸速度

▲ FedEx Express宣布升級其散件運輸服務FedEx International Priority DirectDistribution（IPD），由亞太區運送至6個目的地的貨物的運輸時間，將會由2至4天縮短至1至3天。（FedEx提供圖片）

FedEx Express宣布升級其散件運輸服務FedEx International Priority DirectDistribution（IPD），由亞太區運送至6個目的地的貨物的運輸時間，將會由2至4天縮短至1至3天。

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屆時，亞太區內澳洲、香港、紐西蘭、新加坡、韓國和台灣的客戶處理貨物運送至這6個目的地時，可享用FedEx核心國際快遞服務FedEx International Priority（IP）（FedEx國際優先快遞服務）相同的轉運時間，而不用支付額外費用。

亞太區1月空運需求 近全球平均兩倍

因應亞太區貨運需求的持續增長，FedEx於近期升級了這項服務。根據國際航空運輸協會（IATA）的最新資料，鑒於亞太區的跨境貿易活躍，2022年1月亞太區空運需求同比增長4.9%，幾乎是全球平均水準同比增長2.7%的兩倍。

亞洲開發銀行最近的研究亦顯示，疫情期間亞太區的貿易能量仍持續增長，這有助保護亞洲的經濟體，因為供應鏈瓶頸和疫情預防措施已擾亂了其他地區的貿易。

企業可合併同一目的地貨件

FedEx是次升級的IPD解決方案簡化了跨境運輸流程，允許包括網路零售商在內的亞太區企業將送往同一目的地國家或地區的包裹，在生產地點時便合併成一個貨件。合併後的貨件被運送至海外後，會在當地透過單一發票清關。FedEx會在目的地拆開貨件，再將個別的包裹發送到當地的多個指定地點。

使用升級後的IPD服務，商戶可享：

1.降低運輸風險—IPD簡化了供應鏈，減少了需要額外處理、庫存及倉庫管理相關的風險。合併運輸亦減少了與運輸相關的損失或損壞。



2.更快的交付過程—簡化供應鏈和統一清關過程能把轉運時間從幾週縮短至幾天。



3.增加運送過程的可靠性—由承運商管理從出發地至目的地的運送過程，從而減少處理成本，並加強了掌控性和責任，減少貨物損失、損壞和延遲遞送。



4.確保點到點的追蹤—客戶可以通過FedEx高級追蹤平台（FedEx Advanced Tracking）在整個運輸過程中管理和追蹤每個貨物的狀態，該平台提供全面的貨物追蹤，包括遞送證明。



FedEx亞太、中東和非洲地區（AMEA）行銷和客戶體驗部高級副總裁Salil Chari表示：「全球疫情持續，各種規模的企業均把可靠性和供應鏈彈性作為首要考量」。

Chari指出，至2030年，亞太區內的貿易將佔全球貿易增長的20%以上。升級的International Priority DirectDistribution（IPD）為客戶提供了額外動力，透過更簡化的物流流程提升進入市場的速度，而無需投資建造額外的物流基礎設施。

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責任編輯：李智美