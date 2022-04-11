【ESG】首季冠軍ESG基金 逆市彈升5%

▲ 晨星指首季表現最好的ESG零售基金，僅一隻逆市錄升幅。

今年環球股債異常波動，拖累ESG（環境、社會及管冶）基金的投資成績。據晨星對近百隻零售ESG產品的最新統計，首季逆市有升的基金寥寥可數，罕有僅得一隻，為景順實質資產社會責任基金，第一季彈升4.72%。

晨星發言人回應本報查詢指，上述最標青基金主要投資全球的基建及Reits等房地產。據冠軍基金的單張顯示，其2月底組合分布，當中41%為基礎設施，另接近40%比重為房地產。如以地域分布來看，美加市場各佔約5%。

最傷基金挫16% 歐股屬重災區

至於其他ESG基金的表現，可謂輸少當贏。晨星指第2大較具抗跌力產品是恒生可持續發展企業基金，首季微跌1.11%。此外，路博邁投資旗下NB短債高收益債券基金，同期下跌1.74%。反觀，第一季敬陪末席的ESG基金，動輒急挫16%，主要集中在歐洲股票，受累俄烏戰事，歐洲淪為危機的風眼，難免令綠色產品也受累。

業界指，個別能源轉型、以至可持續趨勢的ESG基金，若重倉歐洲，亦備受重創，首季跌幅呈雙位數。晨星發言人補充，總覽本港市面逾千隻零售基金，首3個月表現最好為油股等能源商品類，冠軍基金更勁升逾40%，因俄烏開戰令油價急漲而受惠，大幅跑赢ESG冠軍產品同期僅升5%。

商品基金一支獨秀 惟未見受捧

星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，本港投資者首季面臨多重挑戰，俄烏衝突已經超過一個月，初期避險資金使黃金、國債和高等級信貸產品受惠，對冲需求推動金價上漲。再者，身為世界第二大石油出口國的俄羅斯，因國際間對其制裁，導致市場擔心石油及天然氣供應中斷，也令油價衝高。

謝佩芳補充，投資者近年來經歷了市場的多次大幅波動，盡管油金大漲帶動相關貴金屬基金、以至商品等零售基金於首季有強勁表現，但鑑於相關資產基金已於短時間升至高位，況且集中投資在貴金屬或大宗商品產業的風險極高，市場亦擔心油金價格有機會隨着戰事膠着、又或消息面反轉而快速滑落，因此多數投資者相對克制，不會一味追捧。究其原因，還包括同一時期香港所面對本地疫情威脅，以及美國主要市場的不確定因素增加，例如通脹威脅等，令油金等零售基金並未備受追捧。

謝佩芳又說，長遠仍看好能源轉型類的ESG基金，因全球正積極開拓石油替代品等新能源，冀減少對石油的倚賴。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源