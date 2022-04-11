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【東航墜機】民航局否認東航空難鎖定副機師責任、網上謠稱涉「報復」　東航創52周低

股市 16:15 2022/04/11

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【東航墜機】民航局否認東航空難鎖定副機師責任、網上謠稱涉「報復」　東航創52周低

東方航空 （00670） MU5735空難事件，肇事原因仍在調查中。近日內地網上傳出「東航飛機失事鎖定副駕駛」，並有指副機師是因東航併購雲南航空後受不公對待而報復。國家民航局周一批評，鎖定副機師等傳聞屬謠言，已報警處理。

民航局周一舉行4月首場新聞發布會，提及「3·21」事故目前還在調查中，還不能給事故原因和性質下結論，民航日常安全管理時間關注包括飛行員在內的空勤人員的思想狀況和心理狀況，這是民航安全管理工作的重要內容和方法。

民航局又指，將按照國務院要求，4月15日之前制定並上報民航專項檢查方案，強化組織領導、問效問責、工作統籌、宣傳引導、工作紀律，在行業內部署安全大檢查，推動民航系統深入貫徹落實國務院安委會要求，遏制重特大事故發生。

在內地疫情憂慮升溫下，東方航空周一股價創逾52周低，跌3.5%，收報2.51元，南方航空 （01055） 跌3.7%、中國國航 （00753） 跌4.6%。

國航、南航、東航去年虧損擴大 連續兩年蝕逾百億，可見【下一頁】 

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港股 空難 航空 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 南方航空（01055）
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