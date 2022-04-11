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【個人電腦】IDC：首季全球PC出貨量跌5.1%　商用PC需求仍然強勁

新經濟追蹤 15:59 2022/04/11

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【個人電腦】IDC：首季全球PC出貨量跌5.1%　商用PC需求仍然強勁

市場諮詢機構IDC發表報告指，今年首季全球傳統個人電腦（PC），包括筆記本電腦、桌面電腦以及工作站在內，出貨量達8050萬台，連續第七個季度超過8000萬台，按年下跌5.1%，但超過較早前的預期。

IDC報告指，全球PC市場在過去兩年經歷雙位數增長，首季出貨量的下滑並不意味著行業已經處於螺旋式下降。

IDC全球移動設備追蹤團隊副總裁Ryan Reith表示，個人電腦銷量下跌是醫療之中，目前教育和消費市場都出現了放緩，但數據顯示商用PC的需求仍然非常強勁，因此相信消費市場將在不久的將來再次復甦。

今年首季度，聯想 （00992） 仍然以22.7%的市佔率位列首季出貨量榜首，對比去年同期下跌1個百分點，蘋果（美：AAPL）位列第四，對比去年同期上升0.8個百分點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

相關文章：【個人電腦】IDC：去年全球PC出貨量近3.49億部　創近10年新高　聯想蟬聯冠軍（附排行榜）

【業績｜聯想992】聯想午後插近3%　上季收入及盈利齊創新高　楊元慶：芯片短缺情況或持續至下半年

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