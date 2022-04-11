【有相睇】荃灣中心高層兩房480萬沽　代理：造價較二月低位升14.5%

近日二手成交增多，樓價亦略為回升，不少上車客加快入市。美聯物業鍾家豪表示，荃灣中心6座高層G室，實用面積380平方呎，兩房間隔，原開價485萬元，終減價5萬元，以480萬元易手，實用呎價約12,632元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望開揚城市景。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鍾家豪說，翻查同類單位成交，今年二月屋苑11座低層F室，實用面積377平方呎，以409.8萬元易手，相比之下，是次成交價較今年二月低位升14.5%。

資料顯示，原業主於2013年4月以308萬元購入上址，持貨9年，現帳面賺172萬元，物業期內升值約56%。

【iM會客室】港股守21200仍可破位 預炒復活概念股點部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機