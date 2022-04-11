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【ET講股通】梁耀康：考驗21000支持（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:57 2022/04/11

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港股半日低開低走，恒指低開183點後跌幅持續擴大，早段曾跌逾600點，半日跌535點，收報21336點，成交622億元。恒指午後跌幅進一步擴大，一度跌740點，低見21132點，恒指最終收報21208點，跌663點，成交1223億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%，騰訊 （00700） 跌逾4%。舜宇光學 （02382） 跌逾8%，比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 跌逾7%，長汽 （02333） 挫逾13%。恒指考驗21000點支持，港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：16 - 港股今日市況速覽
00：37 - 恒指如失守21000點或再次向下探底
01：24 - 內地疫情短期難受控    A股積弱累港股走弱
02：47 - 內地疫情對產業鏈影響浮現     車廠交付量受累
03：17 - 內地CPI高於市場預期怎解讀？市場憂內地疫情及通脹影響人行放水
04：40 - 人民銀行放寬貨幣政策憧憬落空     令港受有下行壓力
04：55 - 現市況建議要採取防守性較強風策略
05：38 - 美國3月CPI料維持高水平     市場如未能消化加息、港股將受壓
06：46 - 法國總統大選令外圍市場有憂慮    市場短期料波動
07：30 - 揀本地股或受惠防疫措施放寬的股份     領展 （00823） 可分注收集
08：55 - 防守性股有資金流入    如內銀股、本地地產股、滙豐 （00005）
09：56 - 恒指如跌穿21000點下行壓力大
10：23 - 進取投資者可考慮部署買入FI南方恒指 （07300）
11：57 - 觀眾問股：平保 （02318） 64元買入     一直未返家鄉點算？
14：09 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 、領展 （00823） 會否受美國急進加息、縮表及債價下跌影響？ 
16：45 - 滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 受惠宏觀經濟    有資金流入
17：33 - 觀眾問股：東岳 （00189） 可以入貨嗎？
18：58 - 觀眾問股：港交所 （00388） 短期目標價多少？
20：35 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 17.52元買入點算？
22：07 - 港股收市市況速報    短期策略以守勢為主

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3227015

------

恒指全日大跌663點，收報21208點，大市成交1,223億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股顯著受壓，初步支持看21000點，若該水平失守，不排除再試低位，短期宜以防守為主。

A股3大指數失守低位，主因：一、憂慮內地疫情短期難受控，由上海擴至其他地區，影響內地經濟，且疫情對不同產業的影響開始浮現，汽車產業鏈受累明顯。二、內地通脹升溫，3月CPI升1.5%，PPI升8.3%，皆高過預期。三、人行未有如市場憧憬放鬆貨幣政策。

外圍方面，市場愈發憂慮美國加快加碼收水。若美國3月通脹持續高企，勢對市場帶來一定震盪，且看市場能否消化儲局下次加息0.5厘的預期。另外，法國總統大選將由馬克龍及勒龐對決，也帶來一定不明朗性。

選股上，首選本地股，可望受惠防疫措施放寬，如領展 （00823） ，可待回落至64、65元收集。若大市未能企穩21000關，亦可用反向ETF短炒一轉或對冲。

【「ET講股通」問股環節，包括︰平保、香港電訊、中銀香港、東岳集團、港交所、龍源電力︰立即觀看

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