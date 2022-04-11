【香港經濟】渣打：第二季本港經濟料可重返增長　消費券效益料攤長反映

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，內地疫情升溫下近日封城面積擴大，相信須依靠第二季減息降準，才能達到全年5.5%的增長目標。由於之前的經驗顯示，內地封城有效控制疫情，故現階段不太擔心疫情對內地經濟之衝擊，加上有財政與貨幣政策支持，料內地今年全年可達5％經濟增長。由於國務院總理李克強早前表示穩經濟措施要靠前出台，故渣打預計減息降準將於第二季進行，減息或降準其一料快將出台，至於下半年是否有更多減息降準，則視乎屆時發展。

本港經濟方面，渣打料本港首季經濟按年收縮1.3％，隨著疫情開始緩和、防疫措施開始放寬，以及消費券的派發，第二季將收復部份失地，經濟料可重返增長。本港下半年經濟須視乎是否有更多與消費相關的防疫措施正常化，以及中港之間會否在通關層面進行更多工作。劉健恆又指，今輪消費券效益仍受制於限聚令，短期內未必會看到很大成效，效益料須攤長反映。

大灣區營商景氣指數連跌三季低於50

渣打與貿發局合作的大灣區營商景氣指數 (GBAI) 反映，大灣區第一季度營商信心連續三季下降，GBAI商業活動現狀指數從2021年第四季度的50.3降至49.6，是2020年第三季度以來首次低於50中性點。渣打與貿發局認為，這部分反映了去年下半年延續而來的不利因素，即內房市場低迷、疫情徘徊不去，對科技公司的監管收緊。調查顯示，政策放寬似乎有助限制本次整體指數下降，信貸指數亦表明銀行貸款偏好有所改善，但還不足以抵消香港因疫情而對該指數首季造成的拖累。

另外，渣打與貿發局的調查發現，受訪企業預期今年1月1日生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP ）會在2023至2025年帶來最大效益。 受訪者主要預期，RCEP有助簡化通關及其他手續，以及降低關稅。46.1%受訪者預期，RCEP將改變他們的貿易和供應鏈模式，增加從其他RCEP經濟體採購的商品或服務。

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記者：余倩敏