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【人事變動】保柏香港宣布委任陳宇文為香港保險業務總經理　冀推動企業及個人醫保業務增長

Hot Talk 15:41 2022/04/11

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【人事變動】保柏香港宣布委任陳宇文為香港保險業務總經理　冀引領企業及個人醫保業務增長

保險公司保柏香港今天宣布委任陳宇文（Yuman Chan）為香港保險業務總經理，加入保柏之前，陳宇文為友邦保險 （01299） 的策略總監，保柏香港稱，陳宇文將為公司締造超越醫療保障的全面醫健生態系統，通過保柏醫療中心及一系列保健服務，實現端到端醫療及保健護理。

此外，保柏香港稱陳宇文將透過創新的綜合健康方案以擴展保柏的醫療保險水平，並進一步帶動企業及個人醫保的業務增長。

陳宇文擁超過26年經驗 料實現客戶體驗大革新

保柏香港提到，陳宇文在亞洲、歐洲及美國等市場的保險行業擁有超過 26 年經驗，曾擔任與科技、風險管理及營運策略的相關職務。

保柏香港董事總經理梅康信（Andrew Merrilees）指，十分高興地歡迎陳宇文加盟保柏香港，料他豐富的經驗和廣泛的行業知識將帶領保柏香港的業務再創高峰。保柏香港總經理陳宇文表示稱，很期待帶領保柏香港邁入新的篇章，實現客戶體驗大革新，並為客戶提供市場上獨一無二的服務。

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