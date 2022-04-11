▲ 【外資流走】彭博：外國養老及捐贈基金據報擬減少投資中國 令中國私募股權公司更難集資

過去一年中國的互聯網監管、疫情封城、俄烏戰爭等因素，導致外資大幅流出中國。彭博報導，由於美國養老基金和捐贈基金愈來愈擔心中國日益升溫的政治和市場風險，令中國私募股權公司在籌集新資金上遇到挑戰。

知情人士透露，哈佛大學捐贈基金正考慮縮減在中國的投資，由於討論未公開信息，知情人士要求不具名。賓夕法尼亞州政府僱員的養老基金在過去12個月未向中國私募股權基金承諾將投入新的資金，佛羅里達州的養老金系統在評估風險時暫停了對中國的新投資。

根據研究公司Preqin的數據，由於投資者的不情願，投資中國的美元計價基金在第一季度僅籌集了14億美元，連續第三個季度下降，也是自2018年以來同期的最低水平。就連春華資本董事長兼創始人、前高盛大中華區合夥人兼主席胡祖六的基金籌到的資金仍比最高上限少了5億至10億美元。而業界於前幾年在達到所謂的硬上限(hard cap)方面幾乎沒有問題。

根據Bain & Co.的數據，2019至2021年活躍的中國私募股權公司數量達到約1,200家，比前三年期間增長25%。知情人士說，沒有良好業績記錄的較新和較小基金現在首當其衝，如果外界繼續保持謹慎，這個行業將進行整合。

另外，知情人士說，胡祖六的春華資本能夠完成其籌資40億美元的目標，但現在距離達到45億至50億美元的硬上限僅剩兩個月。他們說，該公司尚未決定是否需要在5月底截止日期之前延期。再者，知情人士又透露，由前淡馬錫投資部董事總經理、高盛投資部執行董事的唐葵所創立的方源資本，也從2020年底開始籌資後，也未能達到其硬上限目標。

彭博表示，春華資本發言人拒絕置評，而發給唐葵的短信和電子郵件都沒有得到回覆。

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編輯:姚卓然