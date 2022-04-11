【制裁俄國】歐盟通過新一輪制裁　由俄羅斯的進口額將減少一成

歐盟由上周五起，對俄羅斯採取新一輪全面制裁措施，包括禁止進口煤炭、木材、化學品和其他產品，估計從俄羅斯的出口總額將至少減少10%。

制裁措施還包括，阻止俄羅斯船隻和卡車進入歐盟地區，進一步削弱貿易，並將禁止與4間俄羅斯銀，包括俄羅斯最大銀行之一的VTB，以及Sovkombank、Novikombank和Otkritie等銀行的所有交易。

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《路透社》報道，禁上煤出口是歐盟迄今為止，對從俄羅斯能源實施的第一項禁令，將從8月的第二周起生效。從周五開始不能簽訂新合同。現有合約將必須在8月第二周之前終止，意味著在此期限之前，歐盟仍會繼續向俄羅斯支付煤炭出口的費用。據歐盟執行委員會（European Commission）估計，單是煤炭禁令一項，俄羅斯每年將損失80億歐元的收入。

除了煤炭之外，歐盟的新制裁措施還禁止從俄羅斯進口許多其他商品與產品，估計每年的額外價值為55億歐元。

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另外，歐盟亦限制向俄羅斯出口某些產品，包括量子計算機、先進半導體、高端電子產品、軟件、敏感機械和運輸設備，每年的總價值100億歐元。

制裁還禁止俄羅斯公司參與歐盟的公共採購，並禁止使用被認為是避開制裁的潛在手段的加密貨幣。

歐盟執委會表示，新的制裁方案中，另有217人被列入歐盟黑名單，這些人在歐盟的資產將被凍結，也將被禁止在歐盟旅行。 他們多數是盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）分離主義地區的政治領導人，但制裁也打擊了富豪、接近克里姆林宮的政治軍事人員，甚至包括普京的兩個女兒。

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