【全球富豪】2022年胡潤全球富豪榜　哪3個城市最多億萬富翁？ 

中國富豪愈來愈多，根據2022年的《胡潤全球富豪榜》（Hurun Global Rich List） 顯示，全球最多億萬富翁的前三位城市均為中國，分別為北京、上海和深圳，分別有144位、121位和113位。

去年開始深圳愈來愈富有，新增了8位億萬富翁後。據悉，紐約目前有110位億萬富翁，英國倫敦則排名第5位，有101位，均少於深圳。

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深圳崛起 去年吸2500家高新技術企業

據CNBC報道，《胡潤百富》主席兼首席研究員Rupert Hoogewerf指：「這似乎是對全球敲響警鐘。」並解釋，雖然每年排名會有波動，但深圳持續上升的億萬富翁數目，反映該城市將不斷吸引企業家前往發展。更是一項重要的指標，顯示深圳的未來發展和潛力。

深圳於1980年開始發展，由1979年至2021年的逾20年間，深圳的GDP由不足2,800萬美元（約2.2億港元）增至近4,750億美元（約37.2萬億港元）。

現時更成為中國最大科技公司的集中地，包括騰訊、華為等，也吸引其他科技公司或有意從事科技行業的企業家到深圳發展。根據深圳政府的數據顯示，去年新設立了2,500家國家認證的高新技術企業，總數已達1.7萬家。

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中國億萬富翁去年減160位

中國的億萬富翁數目於2016年已超越美國，但近年推動共同富裕目標，政府在科技、教育和其他行業的監管，亦令過去一年億萬富翁的數目減，去年已減少了160位億萬富翁。

現時全球前10位的億萬富翁之中，以近來收購Twitter、成為其最大股東的Tesla創辦人Elon Musk為首，估計身家超過2,000億美元（約15.7萬億港元）。惟Hoogewerf認為，中國億萬富翁不入前10位，主要由於他們面向國內市場，而非全球市場。

責任編輯：馬意文