  • 28°C
香港時間 : 2022411日 (一) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球富豪】2022年胡潤全球富豪榜　哪3個城市最多億萬富翁？ 

商業 15:42 2022/04/11

分享：

分享：

中國富豪愈來愈多，根據2022年的《胡潤全球富豪榜》（Hurun Global Rich List） 顯示，全球最多億萬富翁的前三位城市均為中國，分別為北京、上海和深圳，分別有144位、121位和113位。

去年開始深圳愈來愈富有，新增了8位億萬富翁後。據悉，紐約目前有110位億萬富翁，英國倫敦則排名第5位，有101位，均少於深圳。

【糧食供應】糧食漲價衝擊亞洲　全球食品價格指數3月創新高

深圳崛起　去年吸2500家高新技術企業
據CNBC報道，《胡潤百富》主席兼首席研究員Rupert Hoogewerf指：「這似乎是對全球敲響警鐘。」並解釋，雖然每年排名會有波動，但深圳持續上升的億萬富翁數目，反映該城市將不斷吸引企業家前往發展。更是一項重要的指標，顯示深圳的未來發展和潛力。

深圳於1980年開始發展，由1979年至2021年的逾20年間，深圳的GDP由不足2,800萬美元（約2.2億港元）增至近4,750億美元（約37.2萬億港元）。

現時更成為中國最大科技公司的集中地，包括騰訊、華為等，也吸引其他科技公司或有意從事科技行業的企業家到深圳發展。根據深圳政府的數據顯示，去年新設立了2,500家國家認證的高新技術企業，總數已達1.7萬家。

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素

中國億萬富翁去年減160位
中國的億萬富翁數目於2016年已超越美國，但近年推動共同富裕目標，政府在科技、教育和其他行業的監管，亦令過去一年億萬富翁的數目減，去年已減少了160位億萬富翁。

現時全球前10位的億萬富翁之中，以近來收購Twitter、成為其最大股東的Tesla創辦人Elon Musk為首，估計身家超過2,000億美元（約15.7萬億港元）。惟Hoogewerf認為，中國億萬富翁不入前10位，主要由於他們面向國內市場，而非全球市場。

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處　冀吸納亞洲億萬富翁
2021/03/08
【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處　冀吸納亞洲億萬富翁
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
2021/07/07
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
2021/05/12
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
【玩具需求】盼抵銷空運成本升4倍　 孩之寶計劃年內加價　大富翁、魔法風雲會都有份？
2021/07/27
【玩具需求】盼抵銷空運成本升4倍　 孩之寶計劃年內加價　大富翁、魔法風雲會都有份？

你可能感興趣

【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處　冀吸納亞洲億萬富翁
15:15 2021/03/08
【疫市擴充】美國投資公司「康橋匯世」擬赴港設辦事處　冀吸納亞洲億萬富翁
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
14:00 2021/07/07
【MONOPOLY】遊戲大富翁推客製化服務　企業可訂製企業限量版大富翁（多圖）
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
12:10 2021/05/12
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
時事議題 共同富裕 收購 富豪 Tesla GDP Twitter 英國 倫敦 北京

下一篇文章

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？
【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？
【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍
【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍
【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉
【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平
【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款