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日本公開眾議員資產 麻生太郎3840萬登頂

環球社會熱點 16:00 2022/04/11

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日本眾議院周一（11日）公布，去年10月選舉中勝選465名眾議員的資產。自民黨包辦前3名之餘，前10中多達7名眾議員屬自民黨籍。所有眾議員中以前首相麻生太郎資產最多，達6.1417億日圓（約3,840萬港元）。

日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」 【下一頁】

【日本核廢水】麻生太郎：飲咗都無事 中方反駁飲咗先講（第三版） 【下一頁】

眾議院按照《國會議員資產公開法》，周一公布465名眾議員的資產調查報告。據《共同社》計算，465名眾議員平均資產總額為2924萬日圓（約182.8萬港元），與金額最少的2018年4月時相比，平均增加32萬日圓。

資產最多的眾議員為自民黨籍前首相麻生太郎，高達6.1417億日圓。前10名中有7人來自自民黨，頭3位眾議員亦是自民黨籍。報告中資產超過1億日圓（約625.7萬港元）的眾議員共26人，較上次多一人。新任眾議員共97人，平均資產為1,864萬日圓（約116.5萬港元）。

45名女性眾議員只有1人資產超過1億日圓，為兒童政策擔當相野田聖子，平均資產為1492萬日圓（約93.3萬港元），較上次增加348萬日圓。以政黨平均資產排名，僅一名眾議員的社民黨以5,383萬日圓（約336.5萬港元）排第一，自民黨以3,739萬日圓（約233.8萬港元）緊隨其後。

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責任編輯：吳漢培

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