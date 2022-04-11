▲ 【電動車】蔚來認交付因疫情延遲 大和稱最多停工10日、大摩：蔚來較預期早加價

上海等地疫情持續，車企陸續表示供應鏈受壓，內地電動車新勢力蔚來 （09866） （美：NIO）周末向用戶表示，蔚來短期內交付會有所延遲。大和資本更引述管理層指蔚來停產最多10日，推算蔚來可能用此少產最多約3,300輛電動車。

另外，蔚來將3款電動車ES8、ES6及EC6加價1萬元人民幣，加幅約2%至3%，以反映成本上漲，但新推出的ET7及即將推出的ET5則未有調整價格。大摩指，蔚來車款加價並不意外，只是加價較預期為早，關注蔚來如何在價格上漲及推出新車型之前，處理緊急訂單，而以蔚來目前訂單來看，新價單料第三季才產生貢獻。

蔚來周一股價大幅吐8%，暫報150.6元，成交2720萬元。

蔚來因疫情原因，公司位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作伙伴陸續停產，目前尚未恢復，導致蔚來整車生產已暫停。大摩稱，雖然蔚來的組裝工廠不在沿海地區，但生產仍受到疫情影響，預期會拖慢蔚來的銷售表現，但預期銷售復甦並未脫軌，而上海產銷量中斷或抑制公司現有SUV及新推出的ET7銷售動力。

更嚴格的封城措施將限制長三角周邊零部件供應

大摩指，疫情下長期實施社交距離限制措施的風險增加，更嚴格的封城措施將限制長三角周邊零部件供應，因不少零部件分佈在杭州、蘇州、寧波、嘉興等城市。

該行從其渠道得知，大部分設備製造商仍有數周的零部件庫存，若封城持續時間延長，零部件短缺風險將會上升。除華東地區，車廠也需密切關注北京及廣州的防疫政策，這或對供應鏈產生深遠影響。

大摩估計，內地的防疫政策料延續至10月或11月，而若封城持續，將會對消費市場以致工業生產產生影響。大摩維持對蔚來「增持」，目標價34美元。

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