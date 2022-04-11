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美國政界晚宴群組增至67人確診 福西撐拜登健康

環球社會熱點 15:11 2022/04/11

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美國政界本月初舉行一場晚宴，其後多名出席晚宴的政治人物確診新冠肺炎，包括紐約市長亞當斯周日（10日）宣布確診。華盛頓政界晚宴群組累計增至67人確診，華府傳染病專家福西則力撐美國總統拜登的身體健康，相信拜登染疫風險不大。

【英國王室】英女王分享新冠確診感受「非常疲倦」 【下一頁】

Gridiron俱樂部暨基金會本月2日於華盛頓一間酒店舉辦晚宴，在場有最少600名賓客，包括不少政界名人及記者。

宴會後多位政治人物確診，包括司法部長加蘭（Merrick Garland）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）。

亞當斯（Eric Adams）也有參加當晚晚宴，其發言人周日發聲明指，亞當斯當日早上起床後聲音沙啞，進行新冠病毒檢測後確診。亞當斯僅出現輕微症狀，正按照醫生指引自我隔離。

福西（Anthony Fauci）周日接受美國廣播公司（ABC）節目訪問，他與節目主持卡爾（Jonathan Karl）都有出席涉事晚宴。

【英國王室】英女王缺席下周濯足節彌撒 據報行動不便 【下一頁】

卡爾透露截至當日，晚宴群組累計已增至67人、即相當於1成出席人士確診，詢問福西認為這次晚宴爆疫帶來甚麼教訓。

福西表示這是每個人對他們將要承擔的個人風險所作的決定，指籌辦宴會人士應查看CDC的防疫指引。

由於多名政界人物確診，外界憂慮79歲的拜登（Joe Biden）的健康狀況。福西強調拜登已經接種4劑mRNA疫苗，有足夠保護力。

福西更指官員如果要與拜登接觸超過半小時，就必須接種新冠病毒檢測，指嚴謹的檢測及防疫機制可確保拜登受到嚴密保障。

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責任編輯：鄭錦玲

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