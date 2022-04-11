【烏克蘭戰爭】澤連斯基：做好準備為國捐軀 拜登無計劃訪基輔

自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基不斷接受訪問爭取國際支持。澤連斯基近日接受外媒專訪表示，已做好為國捐軀準備。澤連斯基強調自己無意成為英雄，但不願背叛任何人。澤連斯基在訪問中再度呼籲北約提供武器，並指烏克蘭人正捍衛生存權利。據報，美國總統拜登無意外訪烏克蘭基輔。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日（10日）播出澤連斯基（Volodymyr Zelensk）專訪，澤連斯基指當2月24日俄軍進攻烏克蘭時，身邊所有人勸說他撤離，惟自己做決定前會冷靜審視情況。澤連斯基指自己或不會是最強的戰士，但亦不願意背叛任何人。他向妻子及子女解釋，作為總統必須留下來，最終亦獲得家人支持。

澤連斯基強調，自己無意成為英雄，亦深愛家人，且想長壽地生活很多年。但在逃跑和與民眾站在一起之間選擇，澤連斯基指已做好為國捐軀的準備。他亦指，自己願意和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）面對面談判，結束戰爭，但強調不會放棄任何烏克蘭領土。

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澤連斯基亦在專訪中呼籲北約領袖，向烏克蘭提供武器。他指國民正在捍衛自身生存權利，自己從未想過該權利如此昂貴。澤連斯基周日晚上表示，預料俄軍將在烏東地區展開更大規模行動。外媒亦引述專家指，下一階段戰鬥或在數日內開始，俄軍或會進行全面進攻。

近日不斷有北約國家領袖外訪基輔，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）被問及，拜登（Joe Biden）是否亦會訪問烏克蘭。沙利文回覆表示，拜登目前未有任何前往基輔計畫，並強調正每日工作應對俄烏戰爭。澤連斯基在專訪中透露，曾向拜登詢問非常具體的問題，並指拜登可靠與烏克蘭人民並肩作戰而被載入歷史。他更否認對拜登感到失望，認為雙方關係良好。

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責任編輯：李俊儀