【自動駕駛】通用Cruise自動駕駛車輛　被警車攔截後嘗試逃逸？

▲ Cruise無人駕駛的士被美國三藩市警方攔截後，嘗試駕駛車輛逃離現場。（Cruise官網截圖）

交通科技發展蓬勃，多個地方都開始進行無人駕駛汽車的測試，惟其安全性仍受外界質疑。通用汽車（General Motors）的Cruise自動駕駛部門，自2月起已在美國三藩市提供的士服務。而在上周，Cruise無人駕駛的士被當地警方攔截後，嘗試駕駛車輛逃離現場。

【人工智能】亞太區AI投資支出 2025年將達到2,500億港元

從網民Seth Weintraub於昨（10日）在其Twitter賬戶上分享的影片可見，Cruise無人駕駛的士懷疑因未有打開車頭燈，而被三藩市警方攔下。警方發現駕駛座沒人，正在商討應如何處理時，該車輛竟然加速離開，一群圍觀者亦對此感到譁然。隨後，無人車停靠在路邊，讓警員上前調查。

【iOS 16】傳將維持原有介面風格 蘋果iOS 16會有哪些改進？

Cruise其後澄清，該涉事車輛是為警方讓路，並且移動至最近的安全位置，避免影響交通。Cruise表示，警方已就事件聯繫了該企，亦未有就此發出傳票。Cruise續稱，正與三藩市警局密切合作，研究更好的應對方法，包括提供專門的電話號碼，讓警方下次能在同類情況下撥打電話，通知支援人員。

【Twitter】Elon Musk入主Twitter提連串改革 建議無廣告、狗狗幣付款

外媒《Engadget》認為，隨著自動駕駛汽車在美國道路上愈來愈常見，或將出現更多類似是次「逃逸」的事件。因此，Cruise早前就已經發布過影片，指引警方或其他執法人員如何接近無人駕駛車輛，並且進行檢查。

責任編輯：吳嘉雯

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：