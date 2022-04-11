【世銀預測】戰爭重創俄烏兩國經濟 烏克蘭萎縮45％ 俄羅斯下跌11%

世界銀行預測周日（10日）發表最新報告，自2月起受俄羅斯入侵的烏克蘭，其南部港口及東部工業遭受破壞，今年經濟將會銳減45%，報告稱如果俄羅斯軍隊切斷通往黑海的所有通道，嚴重依賴農業的烏克蘭經濟可能會受到進一步打擊。戰爭另一方俄羅斯亦將陷入衰退，今年經濟將會下跌11.2%，制裁意味著自入侵開始以來抵達俄羅斯港口的船隻數量減少了近一半，從而對依賴俄羅斯和烏克蘭出口的鄰國產生了連鎖反應，包括摩爾多瓦、白俄羅斯和烏克蘭在內的東歐國家，經濟產出預計將下降30.7%。

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世界銀行行長David Malpass與國際貨幣基金組織總裁Kristalina Georgieva，預計將表示計劃向受入侵影響的國家提供額外財政支持，當中許多國家的食品成本正不斷攀升。Georgieva上月表示這場戰爭不太可能引發全球金融危機，但警告許多接近衝突的國家將出現嚴重衰退。世銀稱新冠疫情加上戰爭的衝擊，將導致整個地區的經濟產出下降4.1%，是2020年因疫情危機造成的衰退的2倍。

世銀的歐洲和中亞地區數據，從西邊的愛爾蘭一直延伸到東邊的俄羅斯聯邦，但報告重點關注中歐與東歐的新興和發展中國家、巴爾幹半島、土耳其及前蘇聯加盟共和國。報告指戰爭的連鎖反應將對許多前蘇聯共和國造成嚴重打擊，許多國家將被迫向世銀和國際貨幣基金組織尋求更多貸款以保持還款能力。世銀表示疫情期間已經增加對烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯的貸款，但強調塔吉克和吉爾吉斯最為脆弱，需要進一步的財政援助。

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持續的戰爭可能會迫使世界銀行修改其預測，並預測GDP將出現更大幅度下降，情景之一包括2022年整個歐元區額外下跌3個百分點，反映了戰爭惡化對商品價格影響，然後這又會引發額外的制裁，並減少俄羅斯對歐元區的出口。另一情景包括金融信心受到衝擊，俄羅斯GDP收縮20%，而烏克蘭GDP收縮75%。土耳其經濟儘管因高通脹和失業率上升而承受壓力，預計今年仍將增長1.4%。

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責任編輯：嚴浩文