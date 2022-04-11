【港元定存】平安壹賬通推出新客定存優惠　首50萬元存款半年可享1.5%年利率

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虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）推出新客定存優惠，由即日起至5月31日，新客戶開立6個月港幣定期存款，首50萬元存款送額外0.5%年利率，加上原有半年年利率，合共可享1.5%年利率。
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平安壹賬通最低存款金額為港幣100元。無論金額大小，新舊客戶成功敍造12個月定存，即享年利率1.3%。以存款50萬港元及敍造12個月定存為例計算，可享利息達6,500元。
港幣定期存款年利率：
|存款期
|年利率
|3個月
|0.8%
|4個月
|0.8%
|6個月
|1.0%
|12個月
|1.3%
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撰文 : 陳楚琨