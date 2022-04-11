【港元定存】平安壹賬通推出新客定存優惠　首50萬元存款半年可享1.5%年利率

虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）推出新客定存優惠，由即日起至5月31日，新客戶開立6個月港幣定期存款，首50萬元存款送額外0.5%年利率，加上原有半年年利率，合共可享1.5%年利率。

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平安壹賬通最低存款金額為港幣100元。無論金額大小，新舊客戶成功敍造12個月定存，即享年利率1.3%。以存款50萬港元及敍造12個月定存為例計算，可享利息達6,500元。

港幣定期存款年利率：

存款期 年利率 3個月 0.8% 4個月 0.8% 6個月 1.0% 12個月 1.3%

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