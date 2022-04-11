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【烏克蘭戰爭】傳芬蘭瑞典最快今夏申請入北約 有望趕及6月峰會

環球政治 14:51 2022/04/11

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俄羅斯入侵烏克蘭後，引發鄰近國家對俄羅斯的安全憂慮。早前有傳芬蘭及瑞典商討加入北約，英國《泰晤士報》周一（11日）引述官員指，芬蘭及瑞典最快夏天申請加入，又指俄入侵烏是重大戰略失誤，促成兩國改變國防立場。估計芬蘭最早5月提出申請，以趕及6月舉行的北約峰會。

芬蘭入北約支持率創新高 或在本月底展開討論 【下一頁】

《泰晤士報》引述美國官員指，上周舉行的北約（NATO）外長會談，芬蘭及瑞典有代表出席，會上多次談及兩國加入北約議題。官員又指，俄羅斯入侵烏克蘭是「重大戰略失誤」，使普京（President Vladimir）自食其果，促成芬蘭及瑞典加入北約，將北約從30個成員國擴大至32國。

芬蘭及瑞典一直奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯軍事行動徹底改變兩國立場。根據調查結果顯示，芬蘭國民對加入北約支持率從30%增加至60%，當局委任成立的國家安全審查報告將提交議會，屆時會啟動辯論程序，決定是否提出申請加入。

奧地利總理將晤普京 俄烏戰爭後歐盟元首首人 【下一頁】

芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）上周五（8日）表示，預料討論不會花費太多時間，最快仲夏前決定。前總理斯圖布（Alexander Stubb）認為，芬蘭申請入北約已成定局，估計最快5月提交申請，以趕及6月在馬德里舉行的北約峰會。

至於瑞典正檢討安全政策，將在5月底完成，與芬蘭時間表相同。首相安德松（Magdalena Andersson）曾表示，不會排除任何加入北約可能性。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上周警告，如果芬蘭與瑞典入北約，俄羅斯會以自身方式「重新平衡局勢」。

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責任編輯：郭麗明

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