【大行報告】汽車股第二季風險增 大摩：疫情防控限制長三角周邊零部件供應

內地疫情爆發，部份地區封城令不少行業的物流和供應受影響。汽車行業是其一，摩根士丹利發表報告指，蔚來（09866）公布因新冠疫情導致供應緊張，內地多個城市的封鎖導致物流中斷和生產，令蔚來整車生產已經暫停。該行認為相關情況或可能延遲蔚來銷售表現，料公司銷售復甦並未脫軌。上述蔚來汽車在上海的產銷量中斷（約佔蔚來汽車銷量的15%），抑制公司現有SUV和新推出的ET7銷售動力。該行相信疫情帶來障礙只會延遲，反非降低了蔚來汽車銷售表現。

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展望行業第二季前景，大摩認為因疫情下長期的封鎖社交距離措施的風險增加，加上更嚴格的遏制疫情措施也將限制長三角周邊零部件供應，因為不少零部件分佈在杭州、蘇州、寧波、嘉興等城市，該行最近進行的調查顯示，料原始設備製造商來自地區的零部件庫存仍有數周，如果封鎖持續時間若長，相關風險將會上升。除了華東地區，汽車製造商也需保持密切關注北京及廣州疫情防政策，這也可能導致一些深遠的供應鏈影響。

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記者：張以正