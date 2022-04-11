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【有相睇】MONTEREY連平台特色單位　累減110萬　業主帳面蝕34.7萬

股樓投資 15:06 2022/04/11

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樓市交投回升，特色單位有價有市，但個別業主仍要蝕錢離場。中原地產伍錦基說，將軍澳MONTEREY 9A座低層單位，實用面積793平方呎，連212平方呎平台，三房套房間隔，向東南，今年3月放盤，當時叫價2,080萬元，終累減110萬元，以1,970萬元易手，實用呎價約24,842元，創屋苑二手成交呎價及造價新高。

不過，資料顯示，原業主於2019年以2,004.7萬元購入上址，持貨3年，現轉手帳面蝕約34.7萬元，物業期內貶值約1.7%。

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從代理提供的相片可見，由於MONTEREY入伙不久，所以內籠新淨，可即買即全，而且外望海景。

【iM會客室】港股守21200仍可破位 預炒復活概念股點部署

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 MONTEREY 中原地產

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