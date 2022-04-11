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招商永隆與富衛達成澳門銀保夥伴合作協議　為大灣區居民提供財富管理及保障服務

理財智慧 15:10 2022/04/11

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招商永隆銀行與富衛保險宣布，已於澳門展開銀行保險夥伴合作，招商永隆銀行在澳門的廣大客户群，將可享用更多元化的保險産品及服務。

透過是次銀行保險夥伴合作，富衛將為招商永隆銀行客戶提供長期的保障及財富管理方案，進一步提升招商永隆銀行在澳門的保險分銷能力；同時透過招商永隆銀行的優良網絡，富衛將加強與澳門及訪澳客户的連繫，提供更多元化的保險方案，特別是在需求甚殷的財富管理及傳承規劃服務上。

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招商永隆銀行副總經理李琦表示，粵港澳大灣區的融合發展為區內的財富管理業務帶來了龐大的機遇。是次與富衛合作將能進一步完善本行的保險服務，滿足澳門市民對嶄新及全面的保障需求。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，是次合作不但貫徹了富衛為大眾提供適時且貼合需要的保險服務的承諾，更為我們往後拓展服務至更多大灣區城市奠定基礎。

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 富衛保險 財富及資產管理 經濟 招商永隆 澳門 大灣區 服務 銀行

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