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【人工智能】亞太區AI投資支出　 2025年將達到2,500億港元

科技 14:12 2022/04/11

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AI解決方案上投資最多的行業，銀行業會在未來五年繼續處於首位。（法新社）

為加強企業決策效率，人工智能（AI）的商業創新和自動化，將優化和簡化複雜和重複的商業任務。國際數據公司（IDC）報告顯示，亞太區對AI系統的總投資將急劇上升，到2025年的總投資額將達到320億美元（約2,500億港元）。

【人工智能】Google Map運用AI　更新商店正確營業時間

根據IDC《全球人工智能支出指南》（Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide）的最新估計，亞太區國家在2022年將花費176億美元（1,380億港元）用於AI系統，2025年的總投資額更將急升至約2,500億港元。

【人工智能】Google運用AI機器學習模型　更準確了解及協助用戶脫危

至於在AI解決方案上投資最多的行業，銀行業會在未來五年繼續處於首位；第二名則是國家和地方政府，其重點是公共安全和應急反應，以及增強威脅情報、預防危機系統等。

疫情將推動AI持續發展

新冠疫情帶來的眾多商業和辦公室營運變化也將持續存在，IDC預計像是遙距工作或非接觸式的互動，將繼續採用實用AI系統發展下去。長遠來看，關於如何處理與AI解決方案相關的風險因素說明，將增加企業應用AI的信心。企業將持續投資於AI，通過提高消費者洞察力、人員效率和決策速度來獲得競爭優勢。

硬件佔AI投資支出近半

報告也提到，在眾多細分技術中，硬件將是最受歡迎的技術，佔AI總投資支出近49.8%。至於AI應用程式和AI平台則佔AI軟件總支出71%以上。

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責任編輯：陳卓賢

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