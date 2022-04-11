【iOS 16】傳將維持原有介面風格　蘋果iOS 16會有哪些改進？

▲ 雖然距離WWDC還有將近2個月時間，但就已經不斷有新消息傳出。近日彭博社記者Mark Gurman就爆料指，今年6月登場的iOS 16將會重點改善兩大功能。（法新社圖片）

蘋果（Apple）即將在香港時間6月7日凌晨，以線上方式舉辦2022 WWDC全球開發者大會，預計iOS 16將成為大會焦點。雖然距離WWDC還有將近2個月時間，但就已經不斷有新消息傳出。近日彭博社記者Mark Gurman就爆料指，今年6月登場的iOS 16將會重點改善兩大功能。

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Mark Gurman表示，iOS 16整體作業系統的介面，仍會維持既有設計風格，不會有大改動。是次iOS 16主要會改善兩大重點功能。首先是「通知」功能與「健康追蹤」功能，將帶來「相當重要且全面性的改進」，其餘iOS介面或風格與十年前iOS 7相同，毋需過於期待會有重大改變。

另外，Gurman表示，不要對蘋果首款AR/VR穿戴式設備有任何期待，雖然較早前有報道提到，有開發者在iOS 16 beta測試版上發現，程序代碼（code）內容中曾多次提及頭戴式裝置與iPhone相關應用，令外界懷疑蘋果有機會推出VR和AR的應用軟件，但Gurman強調，混合實境頭戴式裝置不太可能會在6月開發者大會上出現。

Gurman認為，蘋果屆時還可能將推出兩款Mac產品，目前候選名單將會是：全新設計的MacBook Air、13吋的MacBook Pro或Mac Pro產品。

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責任編輯：黃顯晴

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