▲ 【烏克蘭戰爭】俄烏戰爭成交易員掘金機會？ 高盛據報單季從通膨掛鈎交易賺3億美元

俄羅斯入侵烏克蘭舉世矚目，歐美制裁俄羅斯下，高盛（美：GS）高調撤出俄羅斯業務，不過，外電引述知情人士指，烏克蘭戰事引發歐洲消費者物價飆升，反成為高盛交易員「掘金」機會，高盛第一季通過與通脹掛鈎的債券和衍生品交易，賺取約3億美元，約為上年同期的兩倍。

彭博報道指，高盛交易員賺得的收益來自基於歐元的交易，形容自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐元交易市場空前火熱。

報道指，全球去年步入高通脹後，成為專注於通脹交易員尋找賺錢機會，高盛去年從通脹交易賺取約4.5億美元，較2020年多兩倍。

隨俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲的原油和天然氣供應被擾亂，歐元區3月通脹率超出分析師預期，達到7.5%，為歐元區歷來新高。

高盛團隊據報專注於與短期或「前端」通脹掛鉤的衍生品，雖然報道指高盛交易成績亮麗，但交易賺錢前提是看準走勢，引述基金經理Michael Riddell指， 在發生重大波動事件時，銀行交易部門賺錢的情況並不罕見，但如果站在錯誤的一邊，也有一些交易員是可能虧錢。

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