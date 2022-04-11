紐約時代廣場沙井爆炸 途人拔足狂奔逃生

美國紐約市時代廣場（Times Square）當地周日（10日）晚發生爆炸，懷疑因附近沙井起火引致爆炸。時代廣場於事發時傳出爆炸巨響，在場大量途人驚恐下拔足狂奔逃生，暫時未有傷亡報告。

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事發於當地周日晚上接近7點（本港周一清晨7點），介乎時代廣場和第8大道之間的西43街 215號有3處沙井發生火災，其後現場傳出爆炸聲。

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電力公司聯合愛迪生（Con Edison）證實，電纜故障引發今次爆炸，但指事件沒有導致客戶電力中斷或任何財產損失。

民眾在社交媒體上傳的影片顯示現場傳出爆炸聲時，時代廣場內的Duffy Square擠滿了大量途人。大批途人當時尚未清楚現場發生甚麼意外，但驚慌失措之下仍紛紛狂奔逃離現場。

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其中一名女子拍攝逃生時的情況，顯示她聽到一聲巨響後迅速跟隨附近人群一同逃跑，而當時已有消防車抵達現場。

據悉，今次爆炸沒有造成任何人傷亡。消防員搜查現場時發現西43街 215號地窖內的一氧化碳水平上升，並於當地晚上9點離開現場，移交聯合愛迪生調查現場爆炸起因。

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責任編輯：鄭錦玲