英財相要求獨立調查自身財政 老婆涉嫌逃稅舉家搬出唐寧街

英國財相辛偉誠太太早前被揭利用非定居英國身份，逃避為其海外資產繳稅。據報辛偉誠家人已搬出唐寧街住所，此前有報道指辛偉誠有意辭職。但有外媒引述辛偉誠友人指，此舉旨在增加和其女兒相處時間。辛偉誠周日發表公開信，呼籲首相約翰遜下令展開獨立調查。

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辛偉誠（Rishi Sunak）妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）身家豐厚，但早前被英國傳媒揭發，在繳稅時利用其非定居英國身分，未為其家族企業所得的收入在英國繳稅。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）早前引述消息人士指，辛偉誠甚至因此考慮辭職。

英國傳媒指，辛偉誠家人周末已搬出位於首相府樓上的唐寧街住所，辛偉誠個人物品亦已搬到其位於肯辛頓區（Kensington）的住所。此舉引發外界辛偉誠辭職猜測，但報道引述其盟友指，辛偉誠長女即將入讀寄宿學校，此舉令住所更靠近她的小學，可在最後一個學期時增加相處時間。

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辛偉誠周日在社交平台Twitter公開致函約翰遜（Boris Johnson），要求他下令舉行獨立調查，澄清他已申報其家人經濟利益。辛偉誠在公開信中表示，憂慮近日爭論影響公眾對他的信心。據報調查將由部長級利益顧問蓋德爵士（Lord Geidt）領導，他此前曾要求約翰遜就以11.2萬英鎊（約114.26萬港元）翻新首相府解釋。

《每日郵報》引述辛偉誠友人報道，近日的批評對他造成很大傷害，但他不會辭職。阿克沙塔上周五（8日）已發表聲明表示，未來將為在全球獲得的收入繳納英國稅項。

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責任編輯：李俊儀