  • 30°C
香港時間 : 2022411日 (一) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英財相要求獨立調查自身財政 老婆涉嫌逃稅舉家搬出唐寧街

環球社會熱點 13:44 2022/04/11

分享：

分享：

英國財相辛偉誠太太早前被揭利用非定居英國身份，逃避為其海外資產繳稅。據報辛偉誠家人已搬出唐寧街住所，此前有報道指辛偉誠有意辭職。但有外媒引述辛偉誠友人指，此舉旨在增加和其女兒相處時間。辛偉誠周日發表公開信，呼籲首相約翰遜下令展開獨立調查。

英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）身家豐厚，但早前被英國傳媒揭發，在繳稅時利用其非定居英國身分，未為其家族企業所得的收入在英國繳稅。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）早前引述消息人士指，辛偉誠甚至因此考慮辭職。

英國傳媒指，辛偉誠家人周末已搬出位於首相府樓上的唐寧街住所，辛偉誠個人物品亦已搬到其位於肯辛頓區（Kensington）的住所。此舉引發外界辛偉誠辭職猜測，但報道引述其盟友指，辛偉誠長女即將入讀寄宿學校，此舉令住所更靠近她的小學，可在最後一個學期時增加相處時間。

老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢 【下一頁】

辛偉誠周日在社交平台Twitter公開致函約翰遜（Boris Johnson），要求他下令舉行獨立調查，澄清他已申報其家人經濟利益。辛偉誠在公開信中表示，憂慮近日爭論影響公眾對他的信心。據報調查將由部長級利益顧問蓋德爵士（Lord Geidt）領導，他此前曾要求約翰遜就以11.2萬英鎊（約114.26萬港元）翻新首相府解釋。

《每日郵報》引述辛偉誠友人報道，近日的批評對他造成很大傷害，但他不會辭職。阿克沙塔上周五（8日）已發表聲明表示，未來將為在全球獲得的收入繳納英國稅項。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
2022/04/02
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
【烏克蘭戰爭】老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢
2022/03/29
【烏克蘭戰爭】老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
2022/04/09
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
英國傳奇樂隊Pink Floyd重組 睽違28年出新歌聲援烏克蘭
2022/04/08
英國傳奇樂隊Pink Floyd重組 睽違28年出新歌聲援烏克蘭
英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單
2022/04/07
英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單

你可能感興趣

英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
11:05 2022/04/02
英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人
【烏克蘭戰爭】老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢
16:39 2022/03/29
【烏克蘭戰爭】老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
14:50 2022/04/09
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
辭職 社交平台 內政 英國 辛偉誠 約翰遜 學校 印度

上一篇文章

紐約時代廣場沙井爆炸 途人拔足狂奔逃生

下一篇文章

【南韓疫情】7周首次確診跌破10萬 料進一步放寬防疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款