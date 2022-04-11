【南韓疫情】7周首次確診跌破10萬 料進一步放寬防疫

南韓因新冠肺炎變種病毒Omicron，引發新一輪疫情，但疫情慢慢呈放緩趨勢。南韓政府宣布，新增確診人數低於10萬，為7個星期以來首次。不過，新確診減少或與周末檢測數降低有關。南韓今周起亦進一步放寬防疫限制。

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南韓防疫對策本部周一（11日）公布，單日新增約9萬宗確診，包括21宗境外傳入案例，累計確診人數超越1,500萬宗。新冠死亡個案增加258宗，累計死亡超過1.9萬宗，平均致死率為0.13％。

受Omicron變種病毒影響，南韓於今年初起爆發新一輪疫情，過去數周每日平均確診人數達30至40萬，3月17日達致頂峰，單日增加超過62萬確診。當地新確診數近日持續減少，更是自2月22日以來，7周間首次單日新增不足10萬確診。但新確診減少或與周末檢測減少有關。

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《韓聯社》預計，衛生部門將在本周宣布「後Omicron時期防疫措施」，打算進一步放寬社交距離及協助醫療系統回憶疫情前水平。據悉，南韓亦可能放寬口罩令，民眾可在室外地區無需戴口罩。政府亦預料下調新冠病毒威脅，鋪路定義新冠病毒為風土病。

從本周開始，南韓取消在社區中心及醫療中心提供免費快速測試，只會對高危族群作逆轉錄聚合酶鏈式反應（Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction，「RT-PCR」）測試。民眾若想做檢測，只可以前往私人診所或醫院，並支付5,000韓圜（約32港元）。長期居留的外國人在返回南韓時，將不需要提交PCR檢測陰性結果。

根據衛生部門數據，南韓現時約4,451萬人口中，86.7％已完成接種疫苗，64.2％民眾已打第3針。

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責任編輯：吳漢培