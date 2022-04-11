  • 30°C
香港時間 : 2022411日 (一) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】7周首次確診跌破10萬 料進一步放寬防疫

環球社會熱點 13:17 2022/04/11

分享：

分享：

南韓因新冠肺炎變種病毒Omicron，引發新一輪疫情，但疫情慢慢呈放緩趨勢。南韓政府宣布，新增確診人數低於10萬，為7個星期以來首次。不過，新確診減少或與周末檢測數降低有關。南韓今周起亦進一步放寬防疫限制。

【南韓疫情】5月起分階段恢復國際航班 望年底達疫前一半 【下一頁】

南韓防疫對策本部周一（11日）公布，單日新增約9萬宗確診，包括21宗境外傳入案例，累計確診人數超越1,500萬宗。新冠死亡個案增加258宗，累計死亡超過1.9萬宗，平均致死率為0.13％。

受Omicron變種病毒影響，南韓於今年初起爆發新一輪疫情，過去數周每日平均確診人數達30至40萬，3月17日達致頂峰，單日增加超過62萬確診。當地新確診數近日持續減少，更是自2月22日以來，7周間首次單日新增不足10萬確診。但新確診減少或與周末檢測減少有關。

【Omicron】亞變種BA.2將成日本主流 南韓重症連2日創新高 【下一頁】

《韓聯社》預計，衛生部門將在本周宣布「後Omicron時期防疫措施」，打算進一步放寬社交距離及協助醫療系統回憶疫情前水平。據悉，南韓亦可能放寬口罩令，民眾可在室外地區無需戴口罩。政府亦預料下調新冠病毒威脅，鋪路定義新冠病毒為風土病。

從本周開始，南韓取消在社區中心及醫療中心提供免費快速測試，只會對高危族群作逆轉錄聚合酶鏈式反應（Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction，「RT-PCR」）測試。民眾若想做檢測，只可以前往私人診所或醫院，並支付5,000韓圜（約32港元）。長期居留的外國人在返回南韓時，將不需要提交PCR檢測陰性結果。

根據衛生部門數據，南韓現時約4,451萬人口中，86.7％已完成接種疫苗，64.2％民眾已打第3針。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」
今日
【英國王室】英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」
【日本疫情】確診破700萬宗 BA.2勢成主流
2022/04/10
【日本疫情】確診破700萬宗 BA.2勢成主流
【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍
2022/04/08
【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍
【Omicron】病徵有別Delta 英研究：重症亦減少
2022/04/08
【Omicron】病徵有別Delta 英研究：重症亦減少
【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過
2022/04/07
【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過

你可能感興趣

【英國王室】英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」
今日 12:15
【英國王室】英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」
【日本疫情】確診破700萬宗 BA.2勢成主流
16:15 2022/04/10
【日本疫情】確診破700萬宗 BA.2勢成主流
【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍
15:33 2022/04/08
【非洲疫情】世衛研究指逾3分2人感染 超已通報確診97倍
疫情 南韓 新冠肺炎 快速測試 防疫措施 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

英財相要求獨立調查自身財政 老婆涉嫌逃稅舉家搬出唐寧街

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款