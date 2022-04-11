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【網購商機】FedEx加快散件運輸服務　貨物來往香港台韓6地須時1至3日

股市 13:11 2022/04/11

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【網購商機】FedEx加快散件運輸服務　貨物來往香港台韓6地須時1至3日

雖然香港防疫措施令航空運力大減，但網購等貨運需求持續，聯邦快遞（FedEx，美：FDX）公布，FedEx Express會升級散件快遞服務，來往澳洲、香港、紐西蘭、新加坡、韓國和台灣的，運輸時間將會由2至4天，縮短到1至3天。

FedEx 指，升級後的「International Priority DirectDistribution （IPD）」，與其核心服務「FedEx國際優先快遞服務（IP）」會用相同的轉運時間，而不會產生額外費用。

FedEx 表示，亞太區貨運需求的持續增長，據國際航空運輸協會（IATA）的最新資料，2022年1月亞太區空運需求按年增長4.9%，較全球平均增長2.7%快近一倍。FedEx料，至2030年，亞太區貿易將占全球貿易增長的20%以上。

公司續指，IPD解決方案簡化跨境運輸流程，允許包括網絡零售商在內的亞太區企業將送往同一目的地國家或地區的包裹，在生產地點時便合併成一個貨件。合併後的貨件被運送至海外後，會在當地透過單一發票清關。

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美股 航空 運輸 亞太 聯邦快遞（FedEx，美：FDX）

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