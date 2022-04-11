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【糧食供應】糧食漲價衝擊亞洲　全球食品價格指數3月創新高

商業 13:10 2022/04/11

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穀物和植物油漲價，全球食品價格指數在3月創新高。（法新社圖片）

穀物和植物油漲價，全球食品價格指數在3月創新高。各國政府均表示將出台援助措施，但對在疫情下本來就惡化的財政來説是雪上加霜。

【消費券2022】首周末刺激人流消費　零售生意升2倍食肆生意回暖

【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍

烏克蘭危機導致的糧食漲價正影響各個國家市場，4月8日，聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）發佈的3月全球食品價格指數（2014至2016年為100）為159.3，比上月上漲17.9個百分點，連續2個月創歷史新高。

全球小麥庫存降至5年最低

作為小麥和玉米的出口大國，烏克蘭的收穫和出貨作業都受到俄烏衝突的影響，海上運輸也因俄羅斯軍隊封鎖黑海受到了影響。8日，美國農業部（United States Department of Agriculture，USDA）將烏克蘭的小麥年出口量預期下調至1900萬噸，比此前下調了100萬噸。

美國農業部發言人還提出，2021至2022年度的全球小麥庫存截至期末將降至5年來最低水平，預料印度將為確保國內供給而動用庫存，較低的庫存水平和供不應求將會推高穀物價格。

【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平

【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？

責任編輯：李智美

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