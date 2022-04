【糧食供應】糧食漲價衝擊亞洲　全球食品價格指數3月創新高

▲ 穀物和植物油漲價,全球食品價格指數在3月創新高。(法新社圖片)

穀物和植物油漲價,全球食品價格指數在3月創新高。各國政府均表示將出台援助措施,但對在疫情下本來就惡化的財政來説是雪上加霜。

烏克蘭危機導致的糧食漲價正影響各個國家市場,4月8日,聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)發佈的3月全球食品價格指數(2014至2016年為100)為159.3,比上月上漲17.9個百分點,連續2個月創歷史新高。

全球小麥庫存降至5年最低

作為小麥和玉米的出口大國,烏克蘭的收穫和出貨作業都受到俄烏衝突的影響,海上運輸也因俄羅斯軍隊封鎖黑海受到了影響。8日,美國農業部(United States Department of Agriculture,USDA)將烏克蘭的小麥年出口量預期下調至1900萬噸,比此前下調了100萬噸。

美國農業部發言人還提出,2021至2022年度的全球小麥庫存截至期末將降至5年來最低水平,預料印度將為確保國內供給而動用庫存,較低的庫存水平和供不應求將會推高穀物價格。

責任編輯:李智美