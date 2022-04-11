【Twitter】Elon Musk入主Twitter提連串改革　建議無廣告、狗狗幣付款

▲ Elon Musk為訂閱服務Twitter Blue提出了一系列建議，當中包括：降價、容許用戶以狗狗幣（Doge）支付費用和禁止廣告。（法新社資料圖片）

Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）以28.9億美元（約226億港元）收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter的最大股東，並有意為Twitter進行連串改革。繼早前在Twitter上近日他發布民調，邀請用選擇要否加入「編輯」按鍵，近日再為訂閱服務Twitter Blue提出了一系列建議，當中包括：降價、容許用戶以狗狗幣（Doge）支付費用和禁止廣告。

據悉，Twitter Blue於去年6月推出，為Twitter的首個訂閱服務，向付費會員提供獨家功能，例如撤銷推文、定製Twitter應用程式圖標和添加書籤等。

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Elon Musk發布Twitter建議，每個訂閱Twitter Blue的用戶應得到身分認證標記，當帳戶被驗證為「真實」、「活躍」時，Twitter會在用戶名旁邊添加認證標記，而此認證標記與公眾人物官方帳戶的標記不同。他表示，身分認證標記功能將大規模增加經過驗證的用戶，並阻止機械人（Bot）賬戶的擴散。

至於Twitter訂閱會員收費方面，Elon Musk認為訂閱價格現時為每月2.99美元（約23元港元），此價格應大幅調低，並建議可以以狗狗幣付款。

另外，Elon Musk亦建議禁止廣告，他認為Twitter依靠廣告費的話，會令企業支配平台政策的權力大大增強。然而，2021年Twitter近90%的收入是來自廣告。

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仍是Twitter最大股東 將繼續聽取其意見

正當Elon Musk就Twitter改革接連發布Twitter帖文，引起外界質疑Elon Musk加入Twitter董事會後的決策權過重，為社交平台帶來翻天覆地改變之際，Twitter行政總裁Parag Agrawal就宣布，Elon Musk將不會加入Twitter董事會。

Parag Agrawal稱，上周二（5日）委任Elon Musk為董事會成員，任命將於周六（9日）正式生效，但Elon Musk在同日早上表示，他不會加入董事會，並認為這是最好的安排。Parag Agrawai補充，不論Elon Musk是否加入董事會，他仍是Twitter最大的股東，將繼續聽取他的意見。

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責任編輯：吳嘉雯

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