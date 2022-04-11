▲ 【中國汽車】乘聯會：3月乘用車零售下降10.5% 料4月份假期及疫情因素不利好車市反彈

中國乘聯會公布，3月乘用車零售按年下降10.5%，至 157.9萬輛，按月 增長25.6% ，而 新能源乘用車零售銷量按年增長137.6%， 達到44.5萬輛，按月增長63.1%。

乘聯會指， 由於芯片供應較2月有所恢復，因此3月產銷恢復有較好的基礎。 近期廠商庫存提升，終端優惠擴大，消費者購車週期縮短。 農曆新年後多款新車上市，吸引一部分消費者購車，3月車市應呈現平穩向上走勢。 3月的新冠疫情在全國各地都有擴散，各地繼續堅決採取社會面清零策略。吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響、各地分管措施的變化對物流效率造成一定影響，零售損失較大。中國 首季累計零售491.5萬輛，按年下降4.5%或減少23萬輛，總體走勢低於預期。

至於 3月特斯拉（Tesla）中國批發銷量為65,814輛，按年增長85%。 今年第一季度，特斯拉中國累計銷量突破18萬輛，達到182,174輛。

車企仍在消化積存訂單 加價潮暫未影響銷量

今年以來，由於鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業內預期，因此在動力電池漲價後的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。 目前的兩輪新能源汽車價格上漲的影響暫時不明顯。 首先是新能源車的銷售模式是訂單銷售，目前各車企手裡有較多的未漲價前的訂單，導致3至4月基本是消化前期訂單，因此銷量影響不大。

另外，根據國家統計局數據，2022年1至2月汽車行業收入增6%，成本增長8%，利潤總體按年下降10%，相對低於整個工業企業利潤增5%的平均水平，汽車行業壓力巨大。

展望4月份中國汽車市場， 乘聯會表示，4月份有清明假期和五一假期的影響，全月工作日僅有21天，產銷增量潛力不大。由於中國各地都有疫情擴散的風險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響，整車物流受到各地48小時核酸證明限制、運力損失也較大。

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