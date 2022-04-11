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【新股IPO】王石71歲再創業 發起SPAC深石收購 專注綠色技術及環保消費品

股樓投資 14:14 2022/04/11

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再有特殊目的收購公司（SPAC）遞交上市申請，今次是萬科（02202）創始人王石及亞投基金發起的深石收購企業提交上市文件，獨家保薦人為摩根士丹利。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

根據深石收購初步招股文件顯示，公司擬將發展重心放在已準備好把握脫碳經濟增長趨勢的綠色科技及環保消費品與服務領域中的目標。王石旗下Destone Holdings LLC持有公司65%的B類股份，餘下35%的B類股份則由亞投資本持有。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

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現時深石收購的65%股權由王石持有，另外35%由亞投資本持有。亞投資本是由深石收購首席執行官劉二飛在2016年成立的私營公司。劉二飛曾於2003年至2012年擔任美林證券高級管理層職位，同時曾擔任高盛中國區投資銀行主管。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：張以正

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特殊目的收購公司（SPAC） 港股

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