工總啟動首屆「香港創新企業家獎」 勉勵本地初創新星迎大灣區新機創成就

香港工業總會（「工總」）於4月6日宣布首屆「香港創新企業家獎」（「獎項」）正式展開。獎項由滙豐冠名贊助，旨在向於業務上獲得突破性創新、具有前瞻性願景及可觀發展潛力，及為社會發展帶來正面影響的創科企業家表示肯定及支持。獎項由今天起至5月20日接受提名，共設有八個範疇，由來自政、商、工業、創科各界的領袖組成評審委員會甄選得獎者。



行政長官林鄭月娥女士為獎項發布日的主禮嘉賓，林太表示：「香港人，尤其是年輕一代，具備過人的創業精神和創意。香港充滿活力的創業環境，加上營商環境、簡單稅制及政策等大力支持，讓本地企業家大放異彩。我很高興知悉工總設立此獎項，表揚優秀初創企業的成就，也激發具創新想法和遠大夢想的人才，鼓勵他們成為成功企業家。」



工總主席兼獎項評審委員會名譽主席查毅超博士期望此獎項能夠勉勵本地企業家勇於投入創新和創造社會價值，在大灣區及國際舞台上取得成功。他指：「香港作為國際創科中心，科研能力、人才、政策支持等均為企業創新提供了重要的養分。是次獎項不但對創業家的卓越成就作出肯定，更希望能促進行業領袖之間互相學習、協作共贏，善用大灣區的巿場動力和產業鏈優勢在業務上取得突破，帶動香港創科、工業等行業成長。」



獎項歡迎從事任何與創新相關的初創公司創始人或聯合創始人參與。除了科技創新、突破性、業績表現、擴展性、社會影響力等評審準則，獎項特別重視初創企業在大灣區及國際上的增長潛力，並設有多個特色獎項嘉許在個別範疇有超卓表現的創新企業家，包括與學術機構合作創新的「科研應用獎」、在大灣區有突破發展的「大灣區+獎」、以及在可持續發展及社會責任上表現突出的「傑出ESG獎」等。



獎項獲得滙豐冠名贊助，滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯先生表示：「香港商界以靈活見稱，並具備創新精神，在應對不斷變化的市場環境下，更展現出一貫的抗逆力。作為獎項的冠名贊助機構，我們希望藉此表揚出色的香港創新企業家，鼓勵他們發揮潛力，為社會帶來正面影響。不論環境順逆，滙豐亦會繼續與企業並肩同行，攜手尋求突破，締造可持續的未來增長。」



「香港創新企業家獎」現已接受提名。詳情請參閱附件或獎項官方網站 www.innoawards.org.hk。

首屆「香港創新企業家獎」正式展開

香港創新企業家獎—簡介



香港創新企業家獎（獎項）於2022年創立，旨在表彰於業務上獲得突破性創新、具有前瞻性的願景及可觀發展潛力，及為社會發展帶來正面影響的創科企業家。



主辦機構： 香港工業總會

冠名贊助： 香港上海滙豐銀行有限公司

參加資格： 以下準則適用於「香港創新企業家年度大獎」、「飛躍成就獎」、「科研應用獎」、「大灣區+獎」、「傑出ESG獎」及「最受歡迎獎」。候選人必須：

1） 由個人/組織提名的香港永久性居民；

2） 在香港註冊公司工作，主要從事任何與創新相關的初創或行業，例如技術、新興產業或研發新產品、服務和商業模式；

3） 其業務主要集中及營運於香港和/或大灣區；及

4） 為公司創始人/聯合創始人/擁有人/共同擁有人，並現擁有積極管理權，及公司產品和/或服務的知識產權和/或合法權利。



以下準則適用於「企業創新獎」及「生態圈促進獎」。候選機構/企業必須：

1） 為香港/大灣區註冊機構/企業；

2） 「企業創新獎」的候選機構/企業須透過創新、科技、新興產業，研發新產品或服務為香港或大灣區作出貢獻；

3） 「生態圈促進獎」的候選機構/企業須為推動初創生態圈發展的機構/企業，包括孵化器、加速器、天使投資、創業投資、私人股權投資、眾籌平台、技術轉移、知識產權授權及營運業務配對平台等。



獎項類別：

1） 香港創新企業家年度大獎

2） 飛躍成就獎

3） 科研應用獎

4） 大灣區+ 獎

5） 傑出ESG獎

6） 企業創新獎

7） 生態圈促進獎

8） 最受歡迎獎

重要日期：

提名期 2022年4月6日至5月20日

初選日期 2022年6月

評審委員會會見入圍初創企業家 2022年7月

決選日期 2022年9月1日

頒獎典禮 2022年12月



查詢：

網址：www.innoawards.org.hk

電郵：innoawards@fhki.org.hk

電話：2732 3177 林小姐或2732 3149 曾小姐



(特約)